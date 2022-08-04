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​«Севилья» объявила о переходе защитника из «Манчестер Юнайтед» официально

04 Августа 2022 • 18:27 Комментировать

На официальном сайте «Севильи» была размещена информация о переходе в клуб защитника Алекса Теллеса. Испанский клуб арендовал 29-летнего бразильца у «Манчестер Юнайтед» на сезон 2022/2023. Очевидно, опции выкупа в договоре нет, поскольку андалузцы в пресс-релизе об этом умалчивают.

За «Севилью» Алекс Теллес будет играть под номером 3.

Алекс Теллес оказался в «Манчестер Юнайтед» осенью 2020 года. За английский гранд бразилец провёл 50 матчей, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач на партнёров.

В первом туре чемпионата Испании «Севилья» будет играть против «Осасуны» 12 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
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