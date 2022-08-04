Защитник «Манчестер Юнайтед» прилетел в Испанию для оформления трансфера

Бразильский защитник Алекс Теллес переезжает из английской Премьер-лиги в испанский чемпионат. Как сообщает Get Spanish Football News, новым местом работы игрока «Манчестер Юнайтед» станет «Севилья».

В социальных сетях журналисты уже опубликовали фотографии игрока из аэропорта в Испании. Теллес, по предварительным данным, переходит в андалусийский коллектив на правах годичной аренды. В договоре не будет пункта о праве выкупа 29-летнего игрока.

В сезоне-2021/2022 Алекс поучаствовал в 26 поединках «красных дьяволов», отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.