«Лестер» повесил внушительный ценник на Мэддисона

В «Лестере» не горят желанием расставаться с полузащитником Джеймсом Мэддисоном, на которого нацелился «Ньюкасл»». Ранее «лисы» отказались отпустить 25-летнего футболиста за 60 миллионов евро.

Согласно сведениям Sky Sports, «Лестер» оценивает одного из своих лидеров в 70 миллионов. При этом эксперты портала Transfermarkt оценили футболиста в 50 миллионов евро. Контракт Мэддисона рассчитан до середины 2024 года.

Джеймс играет в составе нынешней команды с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 53 поединках во всех турнирах, записав на свой счет 18 забитых мячей и 12 голевых передач.