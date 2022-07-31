​Ван Дейк: «Холанн сделает жизнь защитников из АПЛ ужасной»

Лидер «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался об Эрлинге Холанне, который летом перебрался в «Манчестер Сити».

Эрлинг Холанн дебютировал за «горожан» в субботу вечером в Суперкубке Англии, но не смог забить «Ливерпулю».

«У Холанна, очевидно, есть много качеств, которые могут усложнить жизнь защитникам. Он сделает жизнь защитников из АПЛ ужасной! Но мы его сдержали. У него был только один, максимум два шанса», - слова ван Дейка приводит на своих страницах портал Goal.com.

Напомним, что «Ливерпуль» завоевал суперкубок Англии, обыграв «Манчестер Сити» на «Кинг Пауэр» со счётом 3:1.