Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ван Дейк: «Холанн сделает жизнь защитников из АПЛ ужасной»

31 Июля 2022 • 21:25 Комментировать (2)

Лидер «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался об Эрлинге Холанне, который летом перебрался в «Манчестер Сити».

Эрлинг Холанн дебютировал за «горожан» в субботу вечером в Суперкубке Англии, но не смог забить «Ливерпулю».

«У Холанна, очевидно, есть много качеств, которые могут усложнить жизнь защитникам. Он сделает жизнь защитников из АПЛ ужасной! Но мы его сдержали. У него был только один, максимум два шанса», - слова ван Дейка приводит на своих страницах портал Goal.com.

Напомним, что «Ливерпуль» завоевал суперкубок Англии, обыграв «Манчестер Сити» на «Кинг Пауэр» со счётом 3:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Виргил Ван Дейк Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Июля
21:25 · Англия. Премьер-лига
​Ван Дейк: «Холанн сделает жизнь защитников из АПЛ ужасной» 2
21:15 · Англия. Премьер-лига
Мюллер хотел бы посетить «Энфилд»
20:15 · Англия. Премьер-лига
​Роналду уехал с «Олд Траффорд» во время матча «Манчестер Юнайтед» 3
19:30 · Англия. Премьер-лига
​Экс-игрок «Челси»: «Роналду находится в плохой команде» 1
19:28 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» расстался с испанским голкипером Касильей
19:18 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг снял Роналду с игры после первого тайма матча «Манчестер Юнайтед» 10
17:55 · Англия. Премьер-лига
​Роналду на «Олд Траффорд» встретили овациями 1
17:14 · Англия. Премьер-лига
​Роналду попал в основной состав «Манчестер Юнайтед» на воскресный матч
15:47 · Англия. Премьер-лига
Фирмино развеял слухи о своём будущем
14:47 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг рассказал, что сейчас нужно Роналду 1
14:42 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Холанн — «машина», он хочет забивать любой ценой»
14:29 · Англия. Премьер-лига
Павар решил остаться в «Баварии»
14:16 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» объявил о переходе Мангаля официально
14:03 · Англия. Премьер-лига
Агент Роналду продолжает общаться с «Баварией» и «Атлетико»
13:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов погасить задолженность «Барселоны» перед де Йонгом 1
Все новости
Рекомендуем