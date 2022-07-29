«Ливерпуль» в следующем сезоне нацелится на Вальверде

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде в следующем сезоне может стать главной трансферной целью «Ливерпуля».

Центральные полузащитники английской команды Джордан Хендерсон и Тьяго Алькантара уже давно перевалили за отметку в 30 лет. Как ранее заявлял наставник «красных» Юрген Клопп, «Ливерпуль» не планирует больше покупок в это межсезонье.

Однако, в следующем году одной из главных целей Клоппа может стать Вальверде, сообщает The Athletic. «Ливерпуль» также присматривается к Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии», но в этом трансфере ожидается очень высокая конкуренция.

В прошедшем сезоне Вальверде провел в Ла Лиге 31 матч, отметившись в них 1 результативной передачей.