Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» задумал вернуть Баркли слухи

29 Июля 2022 • 16:42 Комментировать

В обозримом будущем Росс Баркли может снова примерить на себе футболку «Эвертона». Как сообщает в социальных сетях журналист Крис Смит, мерсисайдский клуб начал предварительные переговоры по трансферу 28-летнего полузащитника.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Росс Баркли не входит в планы главного тренера «Челси» Томаса Тухеля.

Ранее Росс Баркли уже играл за «Эвертон». Он был одним из ведущих игроков этой команды, прежде чем перебраться в «Челси» в январе 2018 года.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Росса Баркли в 12 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Росс Баркли Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
16:42 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» задумал вернуть Баркли слухи
16:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает вариант с выкупом молодой звезды «Барселоны»
16:21 · Англия. Премьер-лига
Ромеро: «Трансфер Бернарду Силвы в «Барселону» становится всё ближе»
16:09 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Салах – исключительный игрок»
16:04 · Англия. Премьер-лига
Тавареш прибыл в Марсель
15:45 · Англия. Премьер-лига
«Зальцбург» требует у «МЮ» 60 миллионов евро за Шешко
15:43 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен расстаться сразу с тремя вратарями текущим летом
15:42 · Англия. Премьер-лига
​Конте высказался о своих отношениях с Моуринью перед очным матчем их команд
15:33 · Англия. Премьер-лига
​Роналду не сыграет с «Атлетико» - известна причина 1
15:26 · Англия. Премьер-лига
​Фарерский клуб готов купить Роналду за 20 овец 2
15:11 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Наше уважение к «Манчестер Сити» не имеет границ»
15:05 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» пополнился 18-летним игроком «Фулхэма» официально
14:59 · Англия. Премьер-лига
Трансферный запрос Кукурельи не повлияет на требования «Брайтона»
14:53 · Англия. Премьер-лига
Мончи: «У нас была договорённость с «Челси» по Кунде, но руководство не сдержало обещание»
14:45 · Англия. Премьер-лига
​Жена Варди проиграла дело о клевете против жены Руни
Все новости
Рекомендуем