В обозримом будущем Росс Баркли может снова примерить на себе футболку «Эвертона». Как сообщает в социальных сетях журналист Крис Смит, мерсисайдский клуб начал предварительные переговоры по трансферу 28-летнего полузащитника.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Росс Баркли не входит в планы главного тренера «Челси» Томаса Тухеля.

Ранее Росс Баркли уже играл за «Эвертон». Он был одним из ведущих игроков этой команды, прежде чем перебраться в «Челси» в январе 2018 года.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Росса Баркли в 12 миллионов евро.