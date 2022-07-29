Роналду хотят видеть на родине Месси

У португальского нападающего Криштиану Роналду, заявившего о намерении уйти из «Манчестер Юнайтед» этим летом, появился еще один вариант продолжения карьеры.

Согласно информации AS, болельщики аргентинского клуба «Ривер Плейт» призывают руководство подписать звездного бомбардира. Фанаты запустили в социальных сетях хэштег #CR7aRive. Публикации аргентинских болельщиков сопровождаются фотографиями Криштиану в форме «Ривер Плейт».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Роналду со стороны лиссабонского «Спортинга», мюнхенской «Баварии», лондонского «Челси», мадридского «Атлетико» и «Наполи».

«Спортинг» выдвинул условия по трансферу Роналду