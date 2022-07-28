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«Наполи» предложил вариант с арендой Роналду

28 Июля 2022 • 17:21 Комментировать (1)

«Наполи» предложил арендовать у «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Агент футболиста Жорже Мендеш предложил неаполитанцам арендовать футболиста на один сезон, сообщает As.

«Наполи» нравится вариант с возможным переходом португальца в стан команды, однако финансовая ситуация в клубе не позволяет рассчитывать на крупные приобретения. Агент запросил для Роналду зарплату в 8 миллионов евро в год, однако «адзурри» не в состоянии платить такие деньги.

Итальянские СМИ не верят, что трансфер Криштиану в стан неаполитанцев будет оформлен официально, предрекая переход португальца в испанскую или немецкую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Серия А Наполи Трансферы футбола - лето 2022
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