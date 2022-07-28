«Наполи» предложил вариант с арендой Роналду

«Наполи» предложил арендовать у «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Агент футболиста Жорже Мендеш предложил неаполитанцам арендовать футболиста на один сезон, сообщает As.

«Наполи» нравится вариант с возможным переходом португальца в стан команды, однако финансовая ситуация в клубе не позволяет рассчитывать на крупные приобретения. Агент запросил для Роналду зарплату в 8 миллионов евро в год, однако «адзурри» не в состоянии платить такие деньги.

Итальянские СМИ не верят, что трансфер Криштиану в стан неаполитанцев будет оформлен официально, предрекая переход португальца в испанскую или немецкую команду.