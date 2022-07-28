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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эриксен возьмёт в «МЮ» 14-й номер

28 Июля 2022 • 14:59 Комментировать

Новичок «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен будет носить футболку под номером 14. Об этом «красные дьяволы» официально объявили на своём сайте. В свою очередь, Лисандро Мартинес, как и отмечалось ранее, возьмёт 6-й номер, который ранее носил Поль Погба.

Напомним, Кристиан Эриксен пополнил ряды «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента из лондонского «Брентфорда». Перебраться на «Олд Траффорд» датчанина убедил новый тренер клуба Эрик тен Хаг.

В прошлом сезоне Эриксен за полгода забил один гол и отдал три результативные передачи в Английской премьер-лиге. С командой Эрика тен Хага датчанин подписал контракт до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен
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