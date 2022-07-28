Ван дер Сар пожелал Лисандро Мартинесу удачи в «Манчестер Юнайтед»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед», а ныне исполнительный директор «Аякса», Эдвин ван дер Сар пожелал новичку Лисандру Мартинесу удачи в английском клубе.

«Каким игроком ты был для нас в Амстердаме! Нам всем нравилась твоя способность развиваться и играть в футбол, который мы любим. Удачи в этом удивительном клубе, с менеджером, который разделяет философию атакующего футбола «Аякса», - написал голкипер в своих соцсетях.

Мартинес перешел в «Манчестер Юнайтед» в летнее межсезонье, после того как клуб возглавил бывший тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 24 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.