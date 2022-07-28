«Бёрнли» объявил цену на Корне

«Бернли» сообщил претендентам на нападающего Максвелла Корне цену на футболиста.

«Бернли» провел очень неудачный прошлый сезон – клуб не смог сохранить место в АПЛ и вылетел в Чемпионшип. Летом команду покинули несколько основных игроков. Форвард Корне может стать еще одним футболистом, который начнет сезон в новом клубе.

Игроком интересуются «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Эвертон». Как сообщает Daily Mail, «Бернли» хочет, чтобы покупатель заплатил полную сумму отступных в размере 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 26 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.