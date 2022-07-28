«Манчестер Юнайтед» рассматривает Неймара в качестве замены Роналду

Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб рассматривает звездного бразильца в качестве замены Криштиану Роналду.

Об этом сообщает The Mirror. Ранее сообщалось, что Неймар получает в «ПСЖ» около 700 тысяч евро в неделю, а его трансферная стоимость составляет 90 миллионов евро.

После того, как в парижском клубе сменился тренерский штаб, была информация, что Неймар может покинуть «ПСЖ». Однако позже главный тренер парижан Кристоф Галтье заявил, что ищет место для бразильца в новой тактической схеме.

С другой стороны, очень высока вероятность, что «Юнайтед» начнет сезон без Роналду, поэтому клуб готовит запасные варианты.

В прошедшем сезоне Неймар провел в Лиге 1 22 матча, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.