Конте нацелился на одного из лидеров команды Моуринью

Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло является трансферной целью лондонского «Тоттенхэма». Главный тренер «шпор» Антонио Конте настаивает на переходе этого игрока, утверждает Calciomercato.

По данным источника, специалист обратился к владельцам клуба с просьбой приобрести полузащитника «Ромы». Сумма сделки оценивается минимум в 50 миллионов евро.

Срок действующего трудового соглашения Дзаньоло с римским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне 23-летний полузащитник сыграл 28 матчей в рамках Серии А, забил два гола и сделал две результативные передачи.