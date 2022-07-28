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Конте нацелился на одного из лидеров команды Моуринью

28 Июля 2022 • 09:50 Комментировать

Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло является трансферной целью лондонского «Тоттенхэма». Главный тренер «шпор» Антонио Конте настаивает на переходе этого игрока, утверждает Calciomercato.

По данным источника, специалист обратился к владельцам клуба с просьбой приобрести полузащитника «Ромы». Сумма сделки оценивается минимум в 50 миллионов евро.

Срок действующего трудового соглашения Дзаньоло с римским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне 23-летний полузащитник сыграл 28 матчей в рамках Серии А, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Николо Дзаньоло Трансферы футбола - лето 2022
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