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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» будет мстить «Барселоне» за срыв трансфера Рафиньи

28 Июля 2022 • 07:56 Комментировать

Как информирует AS, лондонский «Челси» не хочет расставаться с защитниками Маркосом Алонсо и Сесаром Аспиликуэтой. Английский гранд намерен заблокировать трансферы игроков в каталонскую «Барселону».

Дело в том, что «пенсионеры» остались недовольны переходом бразильца Рафиньи Диаса в стан «сине-гранатовых». Лондонцы были заинтересованы в игроке и давно вели с ним переговоры, однако «Барселона» разрушила их планы. Сейчас же «сине-гранатовые» пытаются перехватить у «Челси» еще одного игрока – защитника Жюля Кунде.

В Лондоне возмущены действиями каталонцев и хотят насолить конкуренту, заблокировав продажу своих защитников.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта Маркос Алонсо Рафинья Диас Трансферы футбола - лето 2022
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