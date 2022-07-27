Кавани ведёт переговоры с клубом Серии А

Звездный уругвайский ветеран Эдинсон Кавани имеет вариант трудоустройства в итальянской Серии А. Как информирует таблоид Daily Mail, в услугах 35-летнего бомбардира заинтересована «Монца», вышедшая в элитный дивизион итальянского футбола.

В настоящий момент агент Кавани ведет активные переговоры с руководством дебютанта Серии А. Главным конкурентом «Монцы» в споре за Кавани считается испанский «Вильярреал».

Последним местом работы уругвайца был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в статусе свободного агента. До этого Эдинсон долгое время выступал з французский «ПСЖ».