Дэвис продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2025 года

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Бен Дэвис продлил контракт с командой Антонио Конте до 2025 года. Об этом сообщает британское издание Sky Sports.

Дэвис выступает за «Тоттенхэм» с сезона-2014/15, когда команду возглавил Маурисио Почеттино. Валлийский футболист способен закрыть сразу две позиции – в центре и на левом фланге обороны. При Антонио Конте Дэвис играет одного из трёх центральных защитников.

В прошлом сезоне Дэвис провёл 29 матчей в Английской премьер-лиге. В этих поединках 29-летний валлиец отметился одним голом и одной результативной передачей. Бен является воспитанником «Суонси».