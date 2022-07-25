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Дэвис продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2025 года

25 Июля 2022 • 12:54 Комментировать

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Бен Дэвис продлил контракт с командой Антонио Конте до 2025 года. Об этом сообщает британское издание Sky Sports.

Дэвис выступает за «Тоттенхэм» с сезона-2014/15, когда команду возглавил Маурисио Почеттино. Валлийский футболист способен закрыть сразу две позиции – в центре и на левом фланге обороны. При Антонио Конте Дэвис играет одного из трёх центральных защитников.

В прошлом сезоне Дэвис провёл 29 матчей в Английской премьер-лиге. В этих поединках 29-летний валлиец отметился одним голом и одной результативной передачей. Бен является воспитанником «Суонси».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бен Дэвис
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