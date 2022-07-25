Николя Пепе намерен продолжить карьеру в «Арсенале»

Полузащитник лондонского «Арсенала» и самое дорогое приобретение в истории клуба Николя Пепе заявил, что собирается в новом сезоне бороться за место в основе.

«Летом я много работал. Многое изменил. Я сосредоточен и полон решимости остаться в «Арсенале», - написал полузащитник в своих соцсетях.

Пепе перешел в «Арсенал» в 2019 году из «Лилля» за 85 миллионов евро, но до сих пор не стал игроком стартового состава. Ранее была информация, что полузащитник в летнее межсезонье может перейти в «Эвертон», «Вест Хэм» или «Ньюкасл».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 20 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.