«Шахтёр» может заработать на трансфере Зинченко в «Арсенал»

Донецкий «Шахтёр» может заработать на трансфере защитника сборной Украины Александра Зинченко, перешедшего на этой неделе из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал». Сумма сделки составила 35 миллионов евро.

Как сообщается на ютуб-канале ТаТоТаке, украинский клуб может получить часть денежных средств с этого трансфера. Упоминается сумма в размере 500-600 тысяч евро.

Напомним, что Зинченко является воспитанником футбольной академии «горняков».

Александр с 2016 года выступал за «Манчестер Сити». До переезда на Туманный Альбион украинец некоторое время поиграл в составе «Уфы».