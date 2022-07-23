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«Шахтёр» может заработать на трансфере Зинченко в «Арсенал»

23 Июля 2022 • 06:40 Комментировать

Донецкий «Шахтёр» может заработать на трансфере защитника сборной Украины Александра Зинченко, перешедшего на этой неделе из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал». Сумма сделки составила 35 миллионов евро.

Как сообщается на ютуб-канале ТаТоТаке, украинский клуб может получить часть денежных средств с этого трансфера. Упоминается сумма в размере 500-600 тысяч евро.

Напомним, что Зинченко является воспитанником футбольной академии «горняков».

Александр с 2016 года выступал за «Манчестер Сити». До переезда на Туманный Альбион украинец некоторое время поиграл в составе «Уфы».

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Александр Зинченко
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