Роде: «Думаю, Костич выберет Лигу чемпионов и останется во Франкфурте»

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Себастьян Роде считает, что Филип Костич не прельстится предложением «Вест Хэма» и останется в немецком клубе.

Ранее сообщалось, что лондонцы сделали предложение «Айнтрахту» по трансферу Костича. Однако, «молотки» в новом сезоне будут играть всего лишь в Лиге Европы, тем временем как франкфуртская команда впервые в своей истории примет участие в Лиге чемпионов.

«Конечно, у него остался всего один год до окончания контракта. Но у меня такое чувство, что он на самом деле хочет остаться здесь с нами и испытать силы в Лиге чемпионов», - сказал Роде.

В прошедшем сезоне Костич провел в Бундеслиге 31 матч, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.