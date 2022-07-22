«Тоттенхэм» интересуется Сен-Максименом

Экстравагантный полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен попал в сферу интересов «Тоттенхэма».

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте стремится создать еще больше конкуренции в атакующем звене «шпор», сообщает The Athletic. Итальянский специалист рассчитывает, что Сен-Максимен сможет сделать атаки более непредсказуемыми и хорошо сыграется с Гарри Кейном и Соном Хынмином.

«Ньюкасл» рассчитывает получить за полузащитника около 50 миллионов евро. Кроме того, ранее Сен-Максимен был замешан в нескольких скандалах, которые не лучшим образом отразились на его отношениях с партнерами по клубу.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 35 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.