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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» интересуется Сен-Максименом

22 Июля 2022 • 20:25 Комментировать

Экстравагантный полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен попал в сферу интересов «Тоттенхэма».

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте стремится создать еще больше конкуренции в атакующем звене «шпор», сообщает The Athletic. Итальянский специалист рассчитывает, что Сен-Максимен сможет сделать атаки более непредсказуемыми и хорошо сыграется с Гарри Кейном и Соном Хынмином.

«Ньюкасл» рассчитывает получить за полузащитника около 50 миллионов евро. Кроме того, ранее Сен-Максимен был замешан в нескольких скандалах, которые не лучшим образом отразились на его отношениях с партнерами по клубу.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 35 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Трансферы футбола - лето 2022 Аллан Сен-Максимен
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