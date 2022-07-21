Кунде присматривается к лондонскому дому Лукаку

Защитник «Севильи» Жюль Кунде изучает возможность переезда в дом, недавно оставленный экс-нападающим «Челси» Ромелу Лукаку.

Официального подтверждения перехода Кунде в «Челси» еще не последовало – «Барселона» попросила игрока взять паузу. Однако, защитник уже ищет себе жилище в Лондоне и, как сообщает GOAL, на днях изучал вариант с бывшим домом Лукаку.

В «Челси» уверены, что игрок начнет новый сезон в футболке их клуба, тем более, что близкие к каталонцам источники уже сообщили, что «Барса» начала рассматривать альтернативные к Кунде варианты.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 игры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.