«Саутгемптон» интересуется нападающим «Бордо»

«Саутгемптон» проявляет интерес к нападающему «Бордо» Секу Мара, сообщает журналист Жюльен Мейнард.

По информации источника, английский клуб готов заплатить за трансфер 19-летнего француза 11 миллионов евро плюс 2 миллиона «Бордо» сможет получить в виде бонусов.

В минувшем сезоне Мара провёл в составе французской команды 27 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 3 миллиона евро.

Напомним, ранее из-за финансовых нарушений, допущенных руководством клуба, «Бордо» был переведён в третий французский дивизион.