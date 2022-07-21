Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Саутгемптон» интересуется нападающим «Бордо»

21 Июля 2022 • 12:58 Комментировать

«Саутгемптон» проявляет интерес к нападающему «Бордо» Секу Мара, сообщает журналист Жюльен Мейнард.

По информации источника, английский клуб готов заплатить за трансфер 19-летнего француза 11 миллионов евро плюс 2 миллиона «Бордо» сможет получить в виде бонусов.

В минувшем сезоне Мара провёл в составе французской команды 27 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 3 миллиона евро. 

Напомним, ранее из-за финансовых нарушений, допущенных руководством клуба, «Бордо» был переведён в третий французский дивизион.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бордо Саутгемптон Трансферы футбола - лето 2022 Секу Мара
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
13:08 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет ещё двух игроков в атаку, помимо Зиеша «Челси» может покинуть ещё и Вернер
13:00 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Челси» продвигаются в переговорах по Аспиликуэте
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» интересуется нападающим «Бордо»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Артета – о новых трансферах: «Пока не могу ничего сказать»
12:43 · Англия. Премьер-лига
Два лондонских клуба поборются за игрока «Бёрнли»
12:39 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Клубы АПЛ стали сильнее, чем раньше»
12:30 · Англия. Премьер-лига
Тухель объяснил травмой отсутствие Аспиликуэты в игре с «Шарлотт»
12:18 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Присутствие Френки де Йонга играет огромнее значение для тен Хага»
12:08 · Англия. Премьер-лига
Холанн – Грилишу: «Я дешевле тебя в два раза, мне проще»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Когда Холанн наберёт форму, его будет невозможно остановить»
11:58 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Нкетиа и Жезус могут играть вместе»
11:56 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» – один из клубов, которым интересен защитник «Баварии»
11:50 · Англия. Премьер-лига
Бен Ми близок к переходу в «Брентфорд»
11:49 · Англия. Премьер-лига
Экс-форвард «МЮ» Лингард выбрал новый клуб
11:39 · Англия. Премьер-лига
Харрисон не перейдёт в «Ньюкасл»
Все новости
Рекомендуем