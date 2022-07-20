«Вильярреал» хочет арендовать игрока «Тоттенхэма»

Руководство лондонского «Тоттенхэма» не заинтересовано в дальнейшем сотрудничестве с аргентинским хавбеком Джовани Ло Чельсо. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, «шпоры» ждут предложений по футболисту в нынешнее трансферное окно.

Согласно данным журналиста, интерес к 26-летнему игроку проявляют в Испании. Подписать Ло Чельсо готов «Вильярреал», за который он ранее выступал на правах аренды. Также побороться за аргентинца намерена «Фиорентина».

Оба клуба хотят арендовать полузащитника с правом выкупа, в то время как лондонцы настаивают на полноценном трансфере.

Срок действия контракта Джовани с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины 2025 года.