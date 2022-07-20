«Бавария» продаёт футболиста в АПЛ

22-летний американский защитник Крис Ричард покидает мюнхенскую «Баварию» и переезжает на Туманный Альбион. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, игрок продолжит карьеру в «Кристал Пэлас».

Как сообщает источник, сумма сделки составит порядка 15 миллионов евро с учетом бонусов. С самим Ричардсом английский клуб уже согласовал условия сотрудничества, «стекольщикам» осталось уладить некоторые детали с мюнхенской стороной.

Напомним, что американец находится в структуре немецкого гранда с 2018 года. В прошлом сезоне защитник сыграл за «Баварию» 20 матчей в чемпионате Германии, отметившись голом и результативным пасом.