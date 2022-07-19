«Эвертон» готов поспорить с «Вест Хэмом» за Янузая

Полузащитник Аднан Янузай может вернуться в АПЛ. В футболисте заинтересованы «Вест Хэм» и «Эвертон».

Контракт Янузая с «Реал Сосьедад» закончился этим летом, после чего он стал свободным агентом. Зимой велись разговоры, что футболистом интересуется наставник «Барселоны» Хави, но после подписания Рафиньи и Усмана Дембеле свободных мест в каталонском клубе не осталось.

Однако, как сообщает AS, Янузай может продолжить карьеру в Англии. «Эвертон» с большим трудом сохранил место в АПЛ и нуждается в усилении состава, а главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес также пытается найти способы разнообразить атакующую линию «молотков».

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 33 игры, забив в них 3 гола.