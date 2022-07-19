Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» готов поспорить с «Вест Хэмом» за Янузая

19 Июля 2022 • 23:54 Комментировать

Полузащитник Аднан Янузай может вернуться в АПЛ. В футболисте заинтересованы «Вест Хэм» и «Эвертон».

Контракт Янузая с «Реал Сосьедад» закончился этим летом, после чего он стал свободным агентом. Зимой велись разговоры, что футболистом интересуется наставник «Барселоны» Хави, но после подписания Рафиньи и Усмана Дембеле свободных мест в каталонском клубе не осталось.

Однако, как сообщает AS, Янузай может продолжить карьеру в Англии. «Эвертон» с большим трудом сохранил место в АПЛ и нуждается в усилении состава, а главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес также пытается найти способы разнообразить атакующую линию «молотков».

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 33 игры, забив в них 3 гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Вест Хэм Аднан Янузай Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
01:02 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Однажды Лига чемпионов покорится «Манчестер Сити»
00:50 · Англия. Премьер-лига
Конте заявил, что покупка Спенса – решение клуба, а не его выбор
00:36 · Англия. Чемпионшип
Макси Лопес стал совладельцем «Бирмингема»
19 Июля
23:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Барселона» согласовали стоимость трансфера Аспиликуэты
23:54 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» готов поспорить с «Вест Хэмом» за Янузая
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» пытается увести Беллингема из-под носа «Реала»
23:03 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «При тен Хаге мы стали играть более агрессивно» 1
22:53 · Англия. Премьер-лига
Стеффен стал голкипером «Мидлсбро» официально
22:35 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» интересуется Бентеке
22:27 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Антони в «Манчестер Юнайтед» стал более реальным
22:25 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» претендует на защитника сборной Германии
22:12 · Англия. Премьер-лига
Кунде может стать игроком «Челси» в ближайшие дни
22:10 · Англия. Премьер-лига
Магуайра освистали на австралийском стадионе 1
22:02 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет ускорить подписание Аспиликуэты
22:01 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» вмешался в борьбу за Лингарда
Все новости
Рекомендуем