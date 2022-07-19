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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» и «Лидс» претендуют на бомбардира из Лиги 1

19 Июля 2022 • 07:06 Комментировать

Французский нападающий Мартен Террье, выступающий у себя на родине за «Ренн», имеет варианты продолжения карьеры на Туманном Альбионе.

Согласно данным Lequipe, в услугах 25-летнего форварда заинтересованы два представителя Премьер-лиги. Речь идет о лондонском «Вест Хэме» и «Лидсе».

В свою очередь «Ренн» готов продать Террье, если за него будет предложено порядка 40 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов.

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 37 поединках Лиги 1, в которых записал на свой счет 21 забитых мяч и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Вест Хэм Трансферы футбола - лето 2022 Мартен Террье
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