«Арсенал» планирует продлить контракт с Сака

Соглашение полузащитника Букайо Сака заканчивается только через два года, но «Арсенал» планирует продлить соглашение уже в это межсезонье. Ранее была информация, что футболистом интересуются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Сейчас представители «канониров» готовятся к переговорам, сообщает Daily Mail. Уточняется, что Сака верит в проект Микеля Артеты, но постоянные непопадания клуба в Лигу чемпионов заставляют подумать футболиста о смене команды.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассматривает Сака, как идеальную замену Рахиму Стерлингу, который перешел в «Челси».

В прошедшем сезоне Сака провел в АПЛ 38 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.