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Нани – о приёме фанатов «МЮ»: «Это было фантастическое чувство»

15 Июля 2022 • 15:48 Комментировать

Вингер «Мельбурн Виктори» Луиш Нани поделился впечатлениями от товарищеского матча против своего бывшего клуба «Манчестер Юнайтед», в котором болельщики «красных дьяволов» очень тепло поприветствовали своего экс-игрока.

«Это было фантастическое чувство. Невероятно, когда ты можешь почувствовать тепло фанатов. В моей памяти сегодня было много воспоминаний о «Манчестер Юнайтед», по которым я очень сильно скучаю», – сказал португалец в интервью MUTV.

Напомним, что матч между «Мельбурн Виктори» и «Манчестер Юнайтед» закончился победой «красных дьяволов» со счётом 4:1. Ранее команда Эрика тен Хага обыграла «Ливерпуль» в первом поединке предсезонки 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Луиш Нани Мельбурн Виктори
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