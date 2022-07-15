Нани – о приёме фанатов «МЮ»: «Это было фантастическое чувство»

Вингер «Мельбурн Виктори» Луиш Нани поделился впечатлениями от товарищеского матча против своего бывшего клуба «Манчестер Юнайтед», в котором болельщики «красных дьяволов» очень тепло поприветствовали своего экс-игрока.

«Это было фантастическое чувство. Невероятно, когда ты можешь почувствовать тепло фанатов. В моей памяти сегодня было много воспоминаний о «Манчестер Юнайтед», по которым я очень сильно скучаю», – сказал португалец в интервью MUTV.

Напомним, что матч между «Мельбурн Виктори» и «Манчестер Юнайтед» закончился победой «красных дьяволов» со счётом 4:1. Ранее команда Эрика тен Хага обыграла «Ливерпуль» в первом поединке предсезонки 4:0.