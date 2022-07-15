Тухель: «Я никогда не хотел, чтобы Лукаку покинул клуб»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что никогда не хотел ухода нападающего Ромелу Лукаку. Немец наоборот подталкивал бельгийца к тому, чтобы тот остался в команде и хотел помочь ему выйти на свой лучший уровень.

«Я никогда не хотел, чтобы Лукаку покинул клуб. Я лично говорил ему, что хочу, чтобы он остался и сделаю всё возможное, чтобы вернуть его в лучшие кондиции. Но Ромелу ясно дал понять, что хочет покинуть клуб. Мы с Тоддом не стали его удерживать», – заявил Тухель.

Напомним, что Лукаку вернулся в миланский «Интер» на правах аренды без права выкупа за 8 миллионов евро. Прошлым летом бельгиец перебрался в «Челси» за 113 миллионов евро.