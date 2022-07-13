Матип – о Дарвине Нуньесе: «Я уверен, что он будет забивать голы»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип поделился с журналистами мнением о новичке команды Дарвине Нуньесе.

«Он усложнил мне жизнь еще в прошлом сезоне в Лиге чемпионов. Я очень рад, что он носит нашу футболку. Это качественное приобретение, и я с нетерпением жду, когда он начнет забивать за нас голы», - сказал Матип официальному сайту «Ливерпуля».

Нуньес перешел в «Ливерпуль» в это межсезонье из «Бенфики» почти за 100 миллионов евро.

«Он очень силен физически и при этом очень быстр. Это дополнительная мощность для команды», - добавил Матип.

В прошедшем сезоне Нуньес провел в чемпионате Португалии 28 матчей, забил 26 голов и отдал 4 результативные передачи.