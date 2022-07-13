Варан: «Я очень счастлив в «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан заявил, что не жалеет о своём переезде на «Олд Траффорд» из мадридского «Реала», который состоялся прошлым летом за 40 миллионов евро.

«Я очень счастлив находиться в «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, мы вместе сможем выиграть трофеи в новом сезоне», – цитирует защитника сборной Франции официальный сайт «красных дьяволов».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает варианты для усиления центра обороны. Это значит, что Варан или Магуайр могут потерять своё место в основном составе.

В прошлом сезоне Варан отметился одним голом в Английской премьер-лиге.