Хендерсон: «Конкуренты усиливаются, но мы настроены на победы»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился с журналистами мыслями по поводу старта нового сезона.

«Конкуренты усиливаются. Посмотрите на «Челси», они укрепляются, «Юнайтед» будет усиливаться, «Шпоры» будут усиливаться — они уже много сделали для этого», - сказал Хендерсон в беседе с The Guardian.

Тем не менее, полузащитник отметил, что «Ливерпуль» намерен и в следующем сезоне бороться за победу во всех турнирах.

«Мы должны продолжать делать то, что мы делали в течение длительного периода времени, концентрироваться на том, что мы можем делать, и достигать того уровня, на который мы способны», - заключил Хендерсон.