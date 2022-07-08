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«Арсенал» близок к трансферу Лено

08 Июля 2022 • 07:25 Комментировать

Страж ворот лондонского «Арсенала» Бернд Лено близок к смене клубной прописки. По сообщениям Sky Sports, новым местом работы немецкого голкипера станет другой столичный клуб – «Фулхэм».

Стороны уже провели переговоры и договорились о трансфере. Бернд уладил все детали контракта с «дачниками». Клубам осталось лишь согласовать сумму перехода. «Канониры» хотят выручить с продажи вратаря около 12 миллионов евро.

Лено выступает за «Арсенал» с 2018 года. Действующее соглашение немца с клубом рассчитано еще на один год.

В составе «канониров» голкипер сыграл 122 поединка во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Арсенал Лондон Бернд Лено
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