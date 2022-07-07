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Стало известно, во сколько обойдётся Стерлинг «Челси»

07 Июля 2022 • 18:40 Комментировать

Лондонский «Челси» практически оформил переход нападающего Рахима Стерлинга, который покинет свой нынешний клуб «Манчестер Сити» после семи лет выступлений. До этого Стерлинг провел три года в составе «Ливерпуля». В общей сложности Стерлинг забил в составе «Манчестер Сити» 131 гол, при этом еще 95 раз ассистировал своим партнерам.

Под стать внушительным цифрам и трансферная стоимость игрока - «Челси» выплатит за него 45 миллионов фунтов стерлингов, что соответствует примерно 52 миллионам евро. Об этом сообщает Sky Sports. Это цена за нежелание ждать - в следующем году Стерлинг сталбы свободным агентом и мог бы достаться за куда более скромные деньги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Рахим Стерлинг Трансферы футбола - лето 2022
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