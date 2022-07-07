Стало известно, во сколько обойдётся Стерлинг «Челси»

Лондонский «Челси» практически оформил переход нападающего Рахима Стерлинга, который покинет свой нынешний клуб «Манчестер Сити» после семи лет выступлений. До этого Стерлинг провел три года в составе «Ливерпуля». В общей сложности Стерлинг забил в составе «Манчестер Сити» 131 гол, при этом еще 95 раз ассистировал своим партнерам.

Под стать внушительным цифрам и трансферная стоимость игрока - «Челси» выплатит за него 45 миллионов фунтов стерлингов, что соответствует примерно 52 миллионам евро. Об этом сообщает Sky Sports. Это цена за нежелание ждать - в следующем году Стерлинг сталбы свободным агентом и мог бы достаться за куда более скромные деньги.