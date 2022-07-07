Финалист Лиги Европы перейдёт в «Саутгемптон» за 15 миллионов евро

«Саутгемптон» близок к тому, чтобы приобрести у « Глазго Рейнджерс» полузащитника Джо Арибо. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, нигерийский футболист на этой неделе пройдёт медосмотр и завершит свой переход в стан «святых».

Арибо должен обойтись «Саутгемптону» в 9 миллионов евро, но при этом с учётом бонусов сумма сделки может дойти до 15 миллионов. «Святые» ранее уже согласовали с футболистом условия личного контракта.

Напомним, что Арибо в прошлом сезоне забил 8 голов и отдал 5 ассистов в чемпионате Шотландии. На счету полузащитника также гол и три ассиста в Лиге Европы.