«Арсенал» вступит в борьбу за Депая

«Арсенал» готов побороться с «Тоттенхэмом» за нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.

Несмотря на то, что сам футболист хотел бы продолжить карьеру в каталонском клубе, руководство «Барселоны» не скрывает своего желания избавиться от нападающего.

Одним из претендентов на Депая является «Тоттенхэм», но в борьбу за голландца собирается вмешаться и «Арсенал», сообщает Daily Mail. Трансфер Депая оценивается в 20 миллионов евро.

Нападающий перешел в «Барселону» летом прошлого года и стал одним из лучших бомбардиров команды, но, тем не менее, так и не смог завоевать твердое место в основном составе.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.