Рафинья отказался принимать участие в предсезонке «Лидса»

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас проинформировал руководства клуба, что не желает участвовать в предсезонной подготовке.

Этим решением футболист, по всей видимости, решил продемонстрировать неудовольствие по поводу задержек с трансфером в более именитый клуб, сообщает Marca.

Главными претендентами на игрока являются «Барселона» и «Челси». Ранее агент Рафиньи сказал футболисту, чтобы он дождался окончательного решения вопроса с переходом в «Барселону» и не принимал предложения других команд.

В «Лидсе» на заявление Рафиньи пока не отреагировали.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 35 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.