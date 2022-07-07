Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» решил избавиться от семерых футболистов

07 Июля 2022 • 10:03 Комментировать

В лондонском «Арсенале» запланировал масштабную чистку состава. Согласно сведениям The Sun, «канониры» хотят за счет продажи ненужных игроков обеспечить себе дополнительные средства на трансферы этим летом.

Имена всех игроков, которым указали на выход, пока не афишируются. Однако точно известно, что в этот список включены вратарь Бернд Лено и нападающий Николя Пепе. В подписании немецкого голкипера заинтересован лондонский «Фулхэм».

Напомним, что на днях «Арсенал» усилился звездным бразильским нападающим Габриэлем Жезусом. Также в сфере интересов «канониров» находится полузащитник «Реала» Марко Асенсио.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
10:59 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» озвучил цену на Роналду
10:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вступит в борьбу за Депая
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» не устроило предложение «МЮ» по Антони
10:46 · Англия. Премьер-лига
Другой клуб АПЛ готовит 20 миллионов евро за Роналду
10:42 · Англия. Премьер-лига
Рафинья отказался принимать участие в предсезонке «Лидса»
10:19 · Англия. Премьер-лига
Агент Языджи подтвердил интерес к игроку из АПЛ
10:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» решил избавиться от семерых футболистов
09:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» интересуются форвардом из Бильбао
09:49 · Англия. Премьер-лига
Патрик Шик может стать игроком «Манчестер Юнайтед»
09:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» надеется завершить трансфер Стерлинга уже сегодня
09:41 · Англия. Премьер-лига
Перейра прибыл в Лондон для перехода в местный клуб
09:41 · Англия. Премьер-лига
Андре Силва – кандидат на замену Роналду в «Манчестер Юнайтед» 1
09:40 · Англия. Премьер-лига
Окслейд-Чемберлен рассказал, как отреагировал на новый контракт Салаха
09:36 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» ждёт предложений по де Лихту, игрока хотят два топ-клуба
09:32 · Англия. Премьер-лига
Лено близок к переходу в «Фулхэм»
Все новости
Рекомендуем