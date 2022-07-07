«Арсенал» решил избавиться от семерых футболистов

В лондонском «Арсенале» запланировал масштабную чистку состава. Согласно сведениям The Sun, «канониры» хотят за счет продажи ненужных игроков обеспечить себе дополнительные средства на трансферы этим летом.

Имена всех игроков, которым указали на выход, пока не афишируются. Однако точно известно, что в этот список включены вратарь Бернд Лено и нападающий Николя Пепе. В подписании немецкого голкипера заинтересован лондонский «Фулхэм».

Напомним, что на днях «Арсенал» усилился звездным бразильским нападающим Габриэлем Жезусом. Также в сфере интересов «канониров» находится полузащитник «Реала» Марко Асенсио.