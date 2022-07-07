«Ювентус» ждёт предложений по де Лихту, игрока хотят два топ-клуба

Туринский «Ювентус» смирился с уходом своего защитника Маттайса де Лихта. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, «старая синьора» в данный момент ждёт предложений по трансферу нидерландца от «Челси» и «Баварии», которые проявляют самый предметный интерес.

Вчера председатель правления «Баварии» Оливер Кан подтвердил интерес мюнхенского клуба к кандидатуре де Лихта. Тем не менее, немцы не готовы тягаться с «Челси» в финансовом плане, и надеются, что осуществить сделку им поможет желание самого игрока переехать на «Альянц Арену».

Напомним, что де Лихт перешёл в «Ювентус» летом 2019 года из «Аякса» за сумму свыше 85 миллионов евро.