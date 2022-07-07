Эриксен вот-вот нарушит обещание, данное «Тоттенхэму»

Несколько лет назад Кристиан Эриксен дал обещание «Тоттенхэму», которое, похоже, совсем скоро нарушит.

Датский атакующий полузащитник близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. По информации различных источников, 30-летний игрок уже согласовал с «красными дьяволами» условия контракта. Как сообщает Mirror, в 2020 году, переходя в «Интер», Эриксен пообещал председателю «Тоттенхэма» Даниэлю Леви не принимать предложения от конкурентов «шпор» по Английской премьер-лиге в будущем. Судя по всему, в скором времени это обещание будет нарушено.

Предыдущим клубом Кристиана Эриксена был «Брентфорд», в котором датчанин провёл вторую половину сезона 2021/22.