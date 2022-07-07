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Источник: де Йонг недавно купил новый дом в Барселоне, он не собирается в «МЮ»

07 Июля 2022 • 02:09 Комментировать

По данным источника, Френки де Йонг действительно не горит желанием переезжать в Англию.

Вот уже больше месяца переговоры «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» по Френки де Йонгу остаются одной из самых обсуждаемых тем трансферного рынка. По данным журналиста Льюиса Канута, убедить игрока согласиться на трансфер будет непросто, поскольку тот не хочет уходить из клуба и недавно купил себе новый дом в Барселоне. Голландца также отталкивает факт неучастия «Манчестер Юнайтед» в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Хавбек очень разочарован поведением «Барселоны» в данном вопросе.

Несмотря на постоянные заявления прессы о неизбежности трансфера, президент каталонского гранда Жоан Лапорта недавно заявил, что де Йонг не продаётся.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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