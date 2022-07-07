Источник: де Йонг недавно купил новый дом в Барселоне, он не собирается в «МЮ»

По данным источника, Френки де Йонг действительно не горит желанием переезжать в Англию.

Вот уже больше месяца переговоры «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» по Френки де Йонгу остаются одной из самых обсуждаемых тем трансферного рынка. По данным журналиста Льюиса Канута, убедить игрока согласиться на трансфер будет непросто, поскольку тот не хочет уходить из клуба и недавно купил себе новый дом в Барселоне. Голландца также отталкивает факт неучастия «Манчестер Юнайтед» в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Хавбек очень разочарован поведением «Барселоны» в данном вопросе.

Несмотря на постоянные заявления прессы о неизбежности трансфера, президент каталонского гранда Жоан Лапорта недавно заявил, что де Йонг не продаётся.