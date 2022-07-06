Хассельбайнк рассказал, кого нужно подписать «Челси» после Стерлинга

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что приход Рахима Стерлинга не решит все проблемы команды в атаке.

«Мы все знаем, кто такой Стерлинг и на что он способен, – приводит Football.London слова Хассельбайнка. – Это отличный игрок, но его нельзя назвать чистым нападающим. В дополнение к нему «Челси» нужно подписать настоящего бомбардира.

Стерлинг быстр и решителен, его трансфер – очень хороший ход для «Челси», но им по-прежнему необходим нападающий, способный забивать по 20 и более голов за сезон», – заявил голландец в интервью.

Рахим Стерлинг находится в одном шаге от перехода из «Манчестер Сити» в «Челси». Трансфер может быть завершён в ближайшие дни.