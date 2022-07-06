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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стерлинг будет самым высокооплачиваемым игроком «Челси», контракт согласован слухи

06 Июля 2022 • 19:44 Комментировать

Трансфер Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити» в «Челси» всё ближе. По данным Telegraph Sport, лондонский клуб уже согласовал условия личного контракта с 27-летним вингером. Поскольку Ромелу Лукаку покинул «Стэмфорд Бридж», Стерлинг станет самым высокооплачиваемым игроком «Челси». Оклад Рахима превысит 300 тысяч фунтов в неделю – именно столько игрок зарабатывал в «Манчестер Сити».

Ожидается, что «Челси» и «Манчестер Сити» закроют сделку в ближайшие сутки.

Для Рахима Стерлинга «Челси» станет третьим топ-клубом Английской премьер-лиги в карьере. До «Манчестер Сити» вингер защищал цвета «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Рахим Стерлинг Трансферы футбола - лето 2022
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