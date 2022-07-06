Трансфер Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити» в «Челси» всё ближе. По данным Telegraph Sport, лондонский клуб уже согласовал условия личного контракта с 27-летним вингером. Поскольку Ромелу Лукаку покинул «Стэмфорд Бридж», Стерлинг станет самым высокооплачиваемым игроком «Челси». Оклад Рахима превысит 300 тысяч фунтов в неделю – именно столько игрок зарабатывал в «Манчестер Сити».

Ожидается, что «Челси» и «Манчестер Сити» закроют сделку в ближайшие сутки.

Для Рахима Стерлинга «Челси» станет третьим топ-клубом Английской премьер-лиги в карьере. До «Манчестер Сити» вингер защищал цвета «Ливерпуля».