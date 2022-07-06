«Вест Хэм» интересуется полузащитником «Суонси» Даунсом

«Вест Хэм» ведет предварительные переговоры о приобретении полузащитника «Суонси» Флинна Даунса.

Sky Sports сообщает, что сделка по игроку, стоимость которого оценивается в 14 миллионов евро, близка к логическому завершению. В клубе уверены, что трансфер игрока в стан лондонской команды состоится в ближайшие дни. Представители футболиста пока никак не комментируют эту информацию.

В минувшем сезоне футболист провел в английском Чемпионшипе 37 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В свой пассив игрок центра поля занес 10 желтых карточек и одну красную.