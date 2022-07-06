Матч за суперкубок Англии проведёт судья, которого раскритиковал Клопп

Главным рефери матча за суперкубок Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», станет Крейг Поусон. Ранее этот арбитр подвергся жесткой критики со стороны наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Инцидент возник в прошлом сезоне во время матча «Ливерпуля» против «Вест Хэма». Тогда Поусон принял несколько спорных решений, что привело к поражению «Ливерпуля» и завершению длительной беспроигрышной серии клуба.

Матч за суперкубок состоится 30 июля на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Нынешним обладателем трофея является «Лестер», обыгравший в прошлом розыгрыше «Манчестер Сити» со счетом 1:0.