Соломон сегодня должен завершить свой переход в лондонский клуб

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Манор Соломон прибыл в Лондон, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с местным клубом. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, израильтянин в ближайшее время будет официально объявлен в качестве новичка «Фулхэма».

Напомним, команда Марку Силвы давно интересовалась Соломоном, который не выходил на поле уже несколько месяцев. Израильтянин должен подписать с клубом контракт на три года. Донецкий «Шахтёр» получит в качестве компенсации за своего футболиста около 13 миллионов евро.

Соломон был интересен и другим европейским клубам, но самый предметный интерес проявил «Фулхэм».