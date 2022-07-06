Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Соломон сегодня должен завершить свой переход в лондонский клуб

06 Июля 2022 • 11:00 Комментировать

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Манор Соломон прибыл в Лондон, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с местным клубом. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, израильтянин в ближайшее время будет официально объявлен в качестве новичка «Фулхэма».

Напомним, команда Марку Силвы давно интересовалась Соломоном, который не выходил на поле уже несколько месяцев. Израильтянин должен подписать с клубом контракт на три года. Донецкий «Шахтёр» получит в качестве компенсации за своего футболиста около 13 миллионов евро.

Соломон был интересен и другим европейским клубам, но самый предметный интерес проявил «Фулхэм».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Манор Соломон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» уверена, что де Лихт выберет её, а не «Челси»
11:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» близок к покупке игрока сборной Португалии
11:05 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор раскритиковал поведение Роналду 1
11:00 · Англия. Премьер-лига
Соломон сегодня должен завершить свой переход в лондонский клуб
10:34 · Россия. Премьер-лига
Адебайор рассказал о том, как Аршавин смотрел порно в перерыве матча «Арсенала»
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» хочет подписать Данджума – Мойес против
10:11 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал, какой клуб он не хочет тренировать – и это не «ПСЖ»
10:10 · Англия. Премьер-лига
Бергвейн прибыл в Амстердам для медосмотра в «Аяксе»
10:09 · Англия. Премьер-лига
«Монако» хочет подписать полузащитника «Лестера»
10:00 · Англия. Премьер-лига
Эксперт раскритиковал Жезуса за трансфер в «Арсенал»
09:59 · Англия. Премьер-лига
Стала известна сумма, за которую «Челси» может приобрести Корне
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделал предложение по Марко Асенсио
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может покинуть ещё один нападающий
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» установил дедлайн «Барселоне» по трансферу Рафиньи
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» лидирует в борьбе за Лингарда
Все новости
Рекомендуем