Бергвейн прибыл в Амстердам для медосмотра в «Аяксе»

Нападающий «Тоттенхэма» Стевен Бергвейн очень близок к возвращению в чемпионат Нидерландов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, футболист прибыл в Амстердам, чтобы пройти медобследование в «Аяксе».

Напомним, что «Аякс» ранее договорился с «Тоттенхэмом» о полноценном трансфере футболиста, который не входит в планы главного тренера Антонио Конте. Ранее Бергвейн уже выступал в Нидерландах за ПСВ Эйндховен.

Бергвейн оказался в «Тоттенхэме» зимой 2020 года. Уже в своём дебютном поединке за «шпор» нападающий отметился голом в ворота «Манчестер Сити», и помог своей команде одержать победу 2:0.