«Лидс» установил дедлайн «Барселоне» по трансферу Рафиньи

«Лидс» назвал каталонской «Барселоне» крайний срок по приобретению полузащитника Рафиньи Диаса. Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в социальных сетях.

Отмечается, что последнее предложение «Барселоны» по трансферу Рафиньи составило 30 миллионов евро + 10 в виде бонусов. В английском клубе посчитали это предложение неуместным, ведь у «павлинов» уже есть соглашение с «Челси», который ранее предложил за футболиста сборной Бразилии 70 миллионов евро.

Сам Рафинья пока ждёт и надеется, что «Барселона» найдёт деньги на его трансфер. В противном случае бразилец примет предложение «Челси» и переедет на «Стэмфорд Бридж».