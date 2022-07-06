Зиеш решил уйти из «Челси» и выбрал себе новый клуб

Марокканский вингер Хаким Зиеш твердо решил уйти из лондонского «Челси» в текущее трансферное окно. По данным журналиста Фабрицио Романо, футболист заинтересован в переезде в итальянскую Серию А, а именно – в «Милан».

Зиеш уже сообщил руководству «россонери» о своем желании. Чемпион Италии также заинтересован в игроке и сейчас договаривается с «пенсионерами» об условиях сделки.

Срок действующего трудового договора Хакима с лондонцами рассчитан до середины 2025 года. В сезоне-2021/2022 марокканец забил восемь голов и отдал пять ассистов в 44 поединках во всех турнирах.