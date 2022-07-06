В «Барселоне» считают, что выручки от продажи де Йонга хватит на покупку лидера «Манчестер Сити»

«Барселона» намерена начать работу над трансфером Бернарду Силвы после продажи Френки де Йонга.

Как известно из достоверных источников, 25-летний голландец близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за 87 млн евро с учётом бонусов. Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес очень хочет видеть в своей команде Бернарду Силву, а руководство каталонцев считает, что для покупки португальца у «Манчестер Сити» будет достаточно 65-70 млн евро с надбавками, сообщает журналист Херард Ромеро. Впрочем, трансфер Силвы по-прежнему считается довольно трудновыполнимой операцией.

27-летний атакующий хавбек сборной Португалии оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.