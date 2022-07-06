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В «Барселоне» считают, что выручки от продажи де Йонга хватит на покупку лидера «Манчестер Сити»

06 Июля 2022 • 02:42 Комментировать

«Барселона» намерена начать работу над трансфером Бернарду Силвы после продажи Френки де Йонга.

Как известно из достоверных источников, 25-летний голландец близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за 87 млн евро с учётом бонусов. Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес очень хочет видеть в своей команде Бернарду Силву, а руководство каталонцев считает, что для покупки португальца у «Манчестер Сити» будет достаточно 65-70 млн евро с надбавками, сообщает журналист Херард Ромеро. Впрочем, трансфер Силвы по-прежнему считается довольно трудновыполнимой операцией.

27-летний атакующий хавбек сборной Португалии оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бернарду Силва Френки де Йонг
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